2020/06/03 | 14:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: البرلمان يعقد جلسته بحضور 184 نائبا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: البرلمان يعقد جلسته بحضور 184 نائبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).