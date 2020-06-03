مصدر طبي لـ”العهد نيوز”: تسجيل اصابات جديدة بكورونا في كربلاء المقدسة

2020/06/03 | 14:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاءاكد مصدر طبي، في محافظة كربلاء المقدسة تسجيل اصابات جديدة بكورونا في المحافظة اليوم الاربعاء.واضاف المصدر، في تصريح خص به “العهد نيوز”، ان دائرة صحة كربلاء سجلت اصابة ١٠ اشخاص بفايروس كورونا.يذكر ان صحة كربلاء أعلنت امس الثلاثاء، عن تسجيل ( 31 ) إصابة جديدة ومؤكدة مختبريا بفيروس كورونا.وقال المكتب الاعلامي لدائرة الصحة […]

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