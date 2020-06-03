معمرة روسية بعمر 101 عام تشفى من كورونا

2020/06/03 | 14:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]شفيت معمرة روسية تبلغ من العمر 101 عام من فيروس كورونا، تم علاجها في أحد مستشفيات العاصمة الروسية موسكو، ليتم السماح لها بمغادرة المشفى.

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