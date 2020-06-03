سان جيرمان يجهض حلم نيمار في العودة إلى برشلونة

2020/06/03 | 14:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في صفقة عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

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