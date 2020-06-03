ظهور 300 إصابة في “ووهان” بعد فحص 10 ملايين شخص

2020/06/03 | 14:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أجرت الصين فحوصاً لنحو 10 ملايين شخص للكشف عن إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال أسبوعين في ووهان، المدينة التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى، وفق ما أعلن مسؤولون، الثلاثاء وأفادوا عن رصد 300 إصابة فقط.وتقول السلطات الصينية إنها تسيطر بشكل كبير على الفيروس لكن المسؤولين في ووهان ، المتخوفين من موجة ثانية، أطلقوا برنامج […]

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