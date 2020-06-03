“لوفتهانزا” تسجل خسائر بأكثر من ملياري دولار خلال الربع الأول في ظل وباء كورونا

2020/06/03 | 14:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة حققت “لوفتهانزا” خسائر خلال الربع الأول مع تضرر السفر الجوي من جائحة وباء “كورونا”، وأشارت إلى ضرورة تنفيذ إجراءات إعادة هيكلة لمواجهة الأزمة.وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، سجلت شركة الطيران الألمانية خسارة صافية بقيمة 2.1 مليار يورو (2.35 مليار دولار)، مقارنة مع خسارة قدرها 342 مليون يورو في نفس الفترة […]

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