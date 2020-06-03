نائب : قانون الخدمة الاتحادي ممنوع من الاقرار بإرادة سياسية

2020/06/03 | 14:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله/ ..كشف النائب عن كربلاء حامد الموسوي ، اليوم الاربعاء، إن “إقرار قانون الخدمة الاتحادي ممنوع بإرادة سياسية “.وقال الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) “هناك إصرار من قبل النواب على كسر النصاب وعدم عقد جلسة البرلمان اليوم ، اذا لم يتضمن قضية المتقاعدين قسرا ، […]

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