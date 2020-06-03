لجنة نيابية: التجارة والزراعة اصدرتا قرارات مجحفة بحق المزراعين

2020/06/03 | 14:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري، الأربعاء، وزارتي التجارة والزراعة باصدار قرارات مجحفة بحق المزارع العراقي فيما يخص تسويق مادتي الحنطة والشعير.وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي بحضور عدد من النواب وحضرته /المعلومة/، إن “وزارتي التجارة والزراعة أصدرت قرارات مجحفة بحق المزارع العراقي فيما يخص تسويق مادتي الحنطة والشعير لهذا […]

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