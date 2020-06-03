عالية نصيف تطالب وزير المالية بصرف رواتب المعلمين والمدرسين المعينين عام ٢٠١٩

2020/06/03 | 14:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالبت النائبة عالية نصيف وزير المالية بصرف رواتب المعلمين والمدرسين الذين تم تعيينهم على ملاك مديريات تربيات بغداد والذين لم يستلموا أي راتب منذ 6 اشهر .وقالت نصيف :” لليوم الرابع على التوالي مازال المعلمون والمدرسون الذين تعينوا في العام الماضي مستمرون في اعتصامهم في الشارع تحت أشعة الشمس مطالبين بصرف رواتبهم باعتبارها حقهم […]

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