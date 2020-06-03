مكتب عصائب أهل الحق في بابل يصدر بياناً بشأن الاحداث الاخيرة في المحافظة

2020/06/03 | 14:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل أصدر مكتب حركة عصائب أهل الحق، في محافظة بابل، اليوم الأربعاء بياناً بشأن فيديو “الاعتداء”’ على أشخاص بالمحافظة.وذكر المكتب في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أنه يؤكد موقفه “الثابت والواضح نحو التظاهرات المشروعة والمطالب الحقة لأبناء بابل وعملنا منذ البداية بتعاون مع تنسيقيات ساحة التظاهر والاجهزة الامنية من اجل تفويت الفرصة […]

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