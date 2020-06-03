جورج فلويد: لماذا يمنحني منظر هؤلاء المتظاهرين الشجعان المنهكين الأمل - نادية خلوف

2020/06/03 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف Akwugo Emejuluأستاذة علم الاجتماع بجامعة وارويكترجمة: نادية خلوفبطريقة ما ، يمكنك القول أننا كنا لا نتنفس طوال الوقت ، حتى الآن.ما تشاهده هو أمريكا تحاول الزفير وتنفث النار في جميع أنحاء البلاد.



نحسب ، في رعب ، التماثل المروع لقتل إريك غارنر في عام 2014 في جزيرة ستاتن وجورج فلويد في مينيابوليس في عام 2020.



لم يستطعوا التنفس لأن في أمريكا خطر الاختناق.



لا أعتقد أنني أبا ......





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