شبح هاملت يسكن العالم - سيد الوكيل

2020/06/03 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سيد_الوكيل عندما يدخل العالم كله في مواجهة عدو غامض وشرس مثل فيروس الكورونا، فالفرضية الأولى التي تترتب على ذلك، أن يتوحد العالم في مواجهته.



إنها فرصته لتحقيق مفهوم العولمة، ليس بوصفه مفهوما اقتصاديا بقدر ما هو سعى لحضارة بشرية تتجاوز تاريخ الحروب الإمبراطورية، والحركات الاستعمارية، لينتهي بحربين عالميين اعتقد البشر أنهما كانتا بمثابة مارش الوداع للماضي البعيد، واستشرافا لعصر جديد تحميه مظلة واحدة منسوجة بخ ......





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