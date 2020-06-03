اتحاد الكرة العراقي يحدد العاشر من ايلول المقبل موعداً للموسم الجديد

2020/06/03 | 14:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، العاشر من أيلول المقبل، موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز.وكانت التطبيعية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، الغاء مسابقة الدوري للموسم الحالي بسب الظروف التي تمر بها البلاد في ظل مواجهة فيروس كورونا.وقال مصدر، إن الهيئة التطبيعية حددت العاشر من أيلول المقبل موعداً لانطلاق

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