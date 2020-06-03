مجلس النواب يبدأ جلسته ويخاطب مجلس الوزراء بارسال قانون الموازنة

2020/06/03 | 14:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عقد مجلس النواب اليوم الاربعاء، جلسته الاعتيادية الاولى في الفصل التشريعي الثاني، فيما وجهت رئاسة المجلس بمطالبة مجلس الوزراء بارسال مشروع قانون الموازنة.وقالت مصادر، إن البرلمان بدأ مناقشة مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي والأزمة الإقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا والمطالبة بأصلاحات مالية واقتصادية والبحث عن […]

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