ألمانيا تعلن رفع الحظر على السفر للدول الأوروبية بداية من 15 يونيو الجاري

2020/06/03 | 14:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، اليوم الأربعاء، أن بلاده تستعد لرفع الحظر على السفر للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 15 يونيو الجاري وقال وزير الخارجية الألماني، في تصريح صحفي، إن ألمانيا سترفع الحظرا على السفر للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بريطانيا وأيسلندا والنرويج وليختنشتاين وسويسرا، اعتبارا من […]

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