2020/06/03 | 14:47 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطالبات بتشغيل محطات سحب مياه المجاري من شوراع في السماوة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/03 | 14:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبات بتشغيل محطات سحب مياه المجاري من شوراع في السماوة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبات بتشغيل محطات سحب مياه المجاري من شوراع في السماوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).