بالوثيقة.. الصحة تمنع دوائرها وخلايا الأزمة من التصريح بإصابات كورونا

2020/06/03 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ميسان

أفاد مصدر طبي من محافظة ميسان، الأربعاء (03 حزيران 2020)، بتسجيل حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها اليوم، في محافظة م

بغداد اليوم- كردستان

توقعت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الأربعاء (03 حزيران 2020)، زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالإقليم، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ بعدد الإصابات فيه..

وقال المتحدث باسم الوزارة ، محمد قادر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &qu

بغداد اليوم – كردستان

أعلنت وزارة صحة إقليم كردستان، الأربعاء (3 حزيران 2020)، تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الإقليم.

وذكرت صحة الإقليم خلال موقفها الوبائي، أن "كوادرها الصحية في كردستان، أجرت 1494 فحصا

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