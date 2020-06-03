البرلمان يبدأ مناقشة الأزمة المالية والموافقة على طلب الحكومة للاقتراض الداخلي والخارجي

2020/06/03 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

بدأ مجلس النواب، الأربعاء (3 حزيران 2020) مناقشة الأزمة المالية والموافقة على طلب الحكومة للاقتراض الداخلي والخارجي.

قوال مصدر في مجلس النواب، أن "المجلس بدأ مناقشة مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي والأزمة الاقتصادية، بسبب انخفاض أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا والمطالبة بإصلاحات مالية واقتصادية والبحث عن حلول لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين".

قبيل ذلك، وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بمخاطبة أمانة مجلس الوزراء لإرسال مشروع قانون الموازنة للعام الحالي.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان موجز، أن "الأخير وجه الامانة العامة للبرلمان بمخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض إرسال قانون الموازنة لعام 2020".

قبل ذلك عقد مجلس النواب العراقي، الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 184 نائباً.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية، وحضور 184 نائباً".

بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الأربعاء (03 حزيران 2020)، بمخاطبة أمانة مجلس الوزراء لإرسال مشروع قانون الموازنة للعام الحالي.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان مقتضب، أن "الأخير وجه الامانة العامة للبرلمان بمخا

بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس النواب العراقي، الأربعاء (03 حزيران 2020)، الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 184 نائباً.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحلبوسي افتتح أعمال ال

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، الاربعاء (03 حزيران 2020)، عن اجتماع موصفه بـ "المهم جداً" مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حول محافظة ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)،

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