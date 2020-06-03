الحلبوسي يوجه بمخاطبة أمانة مجلس الوزراء لارسال مشروع قانون الموازنة

2020/06/03 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الأربعاء (03 حزيران 2020)، بمخاطبة أمانة مجلس الوزراء لإرسال مشروع قانون الموازنة للعام الحالي.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان مقتضب، أن "الأخير وجه الامانة العامة للبرلمان بمخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض إرسال قانون الموازنة لعام 2020".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب العراقي، الأربعاء (03 حزيران 2020)، الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 184 نائباً.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية، وحضور 184 نائباً".

وكان مجلس النواب، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، تأجيل انعقاد جلسته لمدة نصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب.

وبحسب جدول أعمال الجلسة، سيناقش البرلمان مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، ومناقشة تقرير لجنة الأزمة النيابية بخصوص جائحة كورونا، ومناقشة تقرير اللجنة المالية ومقترحاتها حول الأزمة المالية، ومتابعة تنفيذ منحة العوائل الفقيرة.

فيما خلت فقرات جدول أعمال الجلسة من التصويت على اكمال الكابينة الوزارية لحكومة الكاظمي.

بغداد اليوم-بغداد

بدأ مجلس النواب، الأربعاء (3 حزيران 2020) مناقشة الأزمة المالية والموافقة على طلب الحكومة للاقتراض الداخلي والخارجي.

قوال مصدر في مجلس النواب، أن "المجلس بدأ مناقشة مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي

بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس النواب العراقي، الأربعاء (03 حزيران 2020)، الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 184 نائباً.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحلبوسي افتتح أعمال ال

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، الاربعاء (03 حزيران 2020)، عن اجتماع موصفه بـ "المهم جداً" مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حول محافظة ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)،

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