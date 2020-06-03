الإدعاء العام في كوردستان يسجل شكوى ضد شاسوار عبد الواحد

2020/06/03 | 14:47 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساشوار عبد الواحد المتهم بالتهرب من سداد ديون حكومة اقليم كوردستان

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