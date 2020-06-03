أنقرة: سنفتع معبراً مع العراق هذا الأسبوع


أنقرة: سنفتع معبراً مع العراق هذا الأسبوع
2020/06/03 | 14:50 - المصدر: وكالة ناس
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