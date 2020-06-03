2020/06/03 | 14:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي وحضور أكثر من 180 نائباً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/03 | 14:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي وحضور أكثر من 180 نائباً) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي وحضور أكثر من 180 نائباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).