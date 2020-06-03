“كورونا” واحد من ملايين الفايروس التي تصيب البشر

2020/06/03 | 14:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ازدادت في العقود الأخيرة وتيرة تفشي الفيروسات الجديدة، التي اتسم بعضها بأنها “فتاكة” أو على الأقل “مؤثرة” بشريا واقتصاديا واجتماعيا، كما تبين من حالات تفشي أمراض إيبولا وإنفلونزا الخنازير والطيور، وأخيرا فيروس كورونا المستجد.وحيث أن تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19، تسبب بسقوط كثير من الضحايا وكانت له آثار اقتصادية مدمرة فضلا عن […]

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