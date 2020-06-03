الطاقة النيابية تطالب بإعادة النظر بعقود استثمار محطات انتاج الطاقة الكهربائية

2020/06/03 | 14:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية امجد العقابي،الاربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإعادة النظر بالعقود الاستثمارية في ما يخص محطات انتاج الطاقة الكهربائية.

وقال العقابي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "العقود الاستثمارية في ما يخص محطات انتاج الطاقة الكهربائية كلفت الدولة الكثير من الاموال واجهدت الميزانية، ولكون العراق يمر بازمة اقتصادية يجب اعادة النظر في هذه العقود مرة اخرى".

واضاف "كان من الاجدر بناء محطات للطاقة الكهربائية عن طريق الملاكات العراقية بدلا من دفع ايجار للشركات الأجنبية لتجهيز الكهرباء".

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