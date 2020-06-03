السعودية وروسيا تتوصلان إلى اتفاق بشأن تخفيضات إنتاج النفط وتكثفان الضغط على غير الملتزمين

2020/06/03 | 14:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت مصادر لرويترز إن السعودية أكبر منتج في أوبك وروسيا وهي من خارج المنظمة اتفقتا بشكل مبدئي على تمديد تخفيضات إنتاج النفط القياسية الحالية لمدة شهر بينما تكثفان الضغط على الدول التي لم تلتزم بالكامل بخفض إنتاجها لتعميق التخفيضات.

وقال مصدر من أوبك ”أي اتفاق بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج مرهون بتعميق الدول التي لم تلتزم بالكامل في مايو أيار التخفيضات في الأشهر المقبلة لتعويض الإنتاج الزائد“.

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