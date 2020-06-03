البرلمان يوجه طلباً لغرض ارسال موازنة 2020

2020/06/03 | 14:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، بمخاطبة أمانة مجلس الوزراء لإرسال مشروع قانون الموازنة لعام 2020.

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