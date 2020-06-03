الحلبوسي يفتتح اعمال جلسة البرلمان

2020/06/03 | 14:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وبحضور 184 نائباً.

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