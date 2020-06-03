2020/06/03 | 14:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاربعاء، بمخاطبة امانة مجلس الوزراء بشأن قانون الموازنة.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه الأمانة العامة للمجلس بمخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض إرسال قانون الموازنة لعام 2020".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يوجه بمخاطبة امانة مجلس الوزراء بشأن قانون الموازنة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يوجه بمخاطبة امانة مجلس الوزراء بشأن قانون الموازنة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).