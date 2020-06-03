البرلمان يعقد جلسته بحضور 184 نائبا

2020/06/03 | 14:52 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر برلماني، الاربعاء، بأن مجلس النواب عقد جلسته بحضور 184 نائبا.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب عقد قبل قليل جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 184 نائبا".

واضاف ان "الجلسة ستشهد قراءة عدد من القوانين".

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