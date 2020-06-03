الطاقة النيابية تطالب الكاظمي بإعادة النظر بعقود استثمار محطات الكهرباء

2020/06/03 | 14:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، امجد العقابي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإعادة النظر بالعقود الاستثمارية في ما يخص محطات انتاج الطاقة الكهربائية.وقال العقابي في بيان تلقته “العهد نيوز” ان “العقود الاستثمارية في ما يخص محطات انتاج الطاقة الكهربائية كلفت الدولة الكثير من الاموال واجهدت الميزانية، ولكون العراق يمر بازمة اقتصادية يجب اعادة النظر […]

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