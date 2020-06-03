الحكومة السوريّة تستنجد المجتمع الدولي لوقف «قيصر»

2020/06/03 | 14:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الحكومة السوريّة مناشدات جديدة للمجتمع الدولي من أجل العمل على رفع كافة أشكال العقوبات الاقتصاديّة على #سوريا، وذلك لما يشكل تهديداً على الاقتصاد السوري والمواطنين السوريين داخل سوريا حسب تعبيرها.وقالت الخارجيّة السوريّة في…

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