2020/06/03 | 15:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي وشيخ جنكي يؤكدان اهمية دعم الحكومة لاكمال الكابينة الوزارية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/03 | 15:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي وشيخ جنكي يؤكدان اهمية دعم الحكومة لاكمال الكابينة الوزارية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي وشيخ جنكي يؤكدان اهمية دعم الحكومة لاكمال الكابينة الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).