العنف المنزلي يحوّل الحجر الصحي إلى مأساة للنساء في شمال وشرق سوريا

2020/06/03 | 15:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «كان زوجي على الدوام خارج المنزل، يستخدمه كأنه فندق للنوم والاستراحة، ويقضي أغلب أوقاته في العمل ومع أصدقائه، وكان هذا الأمر مفيداً لي، لأنه يجنبني التعرّض للعنف بشكل مستمر.بعد انتشار فيروس #كورونا، صرت أتعرّض…

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