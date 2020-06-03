“إيكاو” توافق على مرحلة “الإقلاع” وإرشادات السفر الجوي خلال كورونا

2020/06/03 | 15:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، الحكومات إلى الالتزام العاجل في تطبيق الإرشادات العالمية لإعادة عمليات النقل الجوي والصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”.ووافق مجلس “إيكاو” اليوم، على مرحلة “الإقلاع” و”إرشادات السفر الجوي خلال أزمة الصحة العالمية كورونا”، والتي تشمل إطارا موثوقا ومتكاملا للعمل ضمن التدابير المؤقتة لعمليات النقل الجوي […]

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