الكعبي يوجه باستضافة النائب يوسف الكلابي لدراسة مقترحاته لمكافحة الفساد ومعالجة الوضع المالي

2020/06/03 | 15:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادوجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الاربعاء، باستضافة النائب يوسف الكلابي لدراسة مقترحاته لمكافحة الفساد ومعالجة الوضع المالي.وقال مراسل "كلكامش برس،" ان "الكعبي خلال ترؤسه الجلسة وجه اللجان المالية والنزاهة باستضافة النائب يوسف الكلابي لدراسة مقترحات الاخير بمجال مكافحة الفساد والحلول الخاصة بمعالجة الوضع المالي".

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