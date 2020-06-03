كربلاء تسجل 20 حالة شفاء تام من فيروس كورونا

2020/06/03 | 15:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء..أفاد مصدر طبي في كربلاء، الأربعاء، بتماثل 20 حالة للشفاء من فيروس كورونا ومغادرتهم للمستشفى.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “20 حالة في كربلاء تماثلت للشفاء بشكل تام بعد تلقيها البروتوكول العلاجي في ردهة الحميات بمدينة الامام الحسين عليه السلام الطبية ومغادرتها المستشفى”.وأضاف ان “كربلاء لم تسجل لغاية الان اية اصابة جديدة […]

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