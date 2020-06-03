علا الفارس تحذف تغريدة عن احتجاجات أمريكا بعد احتجاجات عنيفة عليها

2020/06/03 | 15:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… حذفت الإعلامية الأردنية العاملة في قناة ”الجزيرة“ القطرية، علا الفارس، تغريدة مثيرة للجدل نشرتها مساء الثلاثاء على حسابها في تويتر، وبدت فيها سعيدة بتصرف رجل أمريكي من أصل فلسطيني، ارتبط اسمه بمقتل مواطن له من أصل أفريقي اسمه جورج فلويد، في حادثة لا تزال تداعياتها القوية حاضرة في الولايات المتحدة.وكتبت الفارس في […]

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