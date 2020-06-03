2020/06/03 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

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الحلبوسي يؤكد لرئيس ديوان الرقابة المالية ضرورة تقديم تقارير مفصلة شهرياً عن الإجراءات الرقابية

يتبع .



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بغداد اليوم – بغداد

وافق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء (3 حزيران 2020)، على ادراج التعديل الثاني لقانون التقاعد في جلسة البرلمان القادمة.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن النائب ماجدة التميمي، نصت "نرفق لكم طياً الت

بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الأربعاء (03 حزيران 2020)، اللجنة المالية في البرلمان، باستضافة هيأة التقاعد وممثلين عن وزارة المالية بشأن رواتب المحالين على التقاعد مؤخراً.

وقال مصدر داخل مجلس النواب في حديث لـ (بغداد ال

بغداد اليوم - بغداد

أنهى مجلس النواب، الاربعاء (3 حزيران 2020)، القراءة الاولى لمشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي.

وحصلت (بغداد اليوم)، على نص مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي للعام الحالي.

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