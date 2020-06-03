بالوثيقة.. رئيس البرلمان يوافق على إدراج التعديل الثاني لقانون التقاعد في الجلسة المقبلة

2020/06/03 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وافق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء (3 حزيران 2020)، على ادراج التعديل الثاني لقانون التقاعد في جلسة البرلمان القادمة.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن النائب ماجدة التميمي، نصت "نرفق لكم طياً التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 لأنصاف المشمولين بالتقاعد وفق التعديل الأول للقانون أعلاه، فضلا عن نسخة من وتواقيع السادة أعضاء مجلس النواب".

وأظهرت الوثيقة حصول موافقة رئيس البرلمان على إدراج فقرة التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد خلال أقرب جلسة لمجلس النواب.

وقبل ذلك، عقد مجلس النواب العراقي، الأربعاء (03 حزيران 2020)، الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 184 نائباً.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية، وحضور 184 نائباً".

وكان مجلس النواب، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، تأجيل انعقاد جلسته لمدة نصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب.

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