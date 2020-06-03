أمانة مجلس الوزراء تجري جولة ميدانية للاطلاع على عمل الإسعاف الفوري عبر الاتصال المجاني

2020/06/03 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أجرت الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، الأربعاء (3 حزيران 2020) جولة ميدانية للاطلاع على عمل الإسعاف الفوري عبر الاتصال المجاني.

وقال المتحدث باسم مكتب إعلام أمانة مجلس الوزراء، حيدر مجيد، في بيان، إنه "تنفيذاً لتوجيهات الأمين العام لمجلس الوزراء، بضرورة الاطلاع على آليات عمل المؤسسات الصحيّة والخدميّة، ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين خلال فترة جائحة كورونا والحظر الكلي والجزئي".

واردف، أن "فريق إدارة الأزمات، اطلع على آليات عمل قسم الإسعاف الفوري، وتعاملها مع الاتصالات الواردة عبر الخط المجاني (122)، لحالات الطوارئ بعامة، وحالات الاشتباه والإصابات بفايروس كورونا".

واشار الى أن "الفريق من مدير القسم، استمع إلى شرح مفصّل عن آليات عمل القسم، منذ ورود الاتصال حتى توجيه عجلات الإسعاف وإيصال الحالات إلى المستشفيات والمراكز الصحيّة ضمن الرقعة الجغرافية لكل حالة".

ولفت الى أن "الفريق أجرى جولة ميدانية داخل شعب السيطرة المركزية والاتصالات الهاتفية، واطلع على آلية ورود المكالمات الهاتفية من المواطنين، وإحالتها إلى شعبة السيطرة المركزية، ومن ثم توجيه عجلات الإسعاف، حيث تستغرق هذه العملية عدّة دقائق".

وأكمل، أن "عمل القسم يستمر على مدار الاسبوع، طوال (24) ساعة عمل متواصلة، مقسمة على ثلاث وجبات".

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب كاطع الركابي، الاربعاء (3 حزيران 2020)، عن حقيقة وجود تواطى كردي سمح بعودة داعش الى المناطق المتنازع عليها داخل البلاد.





وقال الركابي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن" قوات ا

بغداد اليوم – الديوانية

أفاد مصدر محلي من محافظة الديوانية، الاربعاء (3 حزيران 2020)، بانتحار شاب من أهالي المحافظة بعد أيام من سلبه 40 ألف دولار.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شاباً من أهالي الديوانية، تعرض قبل أيام لعمل

بغداد اليوم- ذي قار

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وقال بيان للدائرة تلقته (بغداد اليوم): "يدين م

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