البرلمان يناقش تنفيذ منح العوائل الفقيرة بحضور وزير العمل

2020/06/03 | 15:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش مجلس النواب، اليوم الأربعاء، متابعة تنفيذ منح العوائل الفقيرة بحضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان أن “مجلس النواب ناقش خلال جلسته المنعقدة الآن متابعة تنفيذ منح العوائل الفقيرة بحضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومدير عام الحماية الاجتماعية”.وفي وقت سابق من جلسة اليوم، وجّه رئيس مجلس النواب، محمد […]

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