2020/06/03 | 15:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزعلي ’غاضب’: الحكومة ’تتلكأ’ في إعادة مفصولي الحشد الشعبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/03 | 15:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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