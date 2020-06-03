2020/06/03 | 15:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول تصريح لوزير الطاقة الإيراني من بغداد: ’خطة كهربائية لـ 3 سنوات’ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/03 | 15:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تصريح لوزير الطاقة الإيراني من بغداد: ’خطة كهربائية لـ 3 سنوات’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تصريح لوزير الطاقة الإيراني من بغداد: ’خطة كهربائية لـ 3 سنوات’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).