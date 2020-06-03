صالح يؤكد لوزير الطاقة الايراني ضرورة التنسيق بقطاعي الكهرباء والمياه

2020/06/03 | 15:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ، ضرورة التنسيق المشترك بين العراق وايران خاصة في قطاعي الكهرباء والمياه ، فيما ابدى وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان استعداد بلاده بمواصلة التعاون ودعم العراق بالمجالات كافة.وقال مكتب رئيس الجمهورية وتلقته ( المستقلة) اليوم الاربعاء ان “رئيس الجمهورية برهم صالح ، استقبل في قصر السلام ببغداد ، اليوم الأربعاء وزير الطاقة الإيراني […]

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