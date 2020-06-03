2020/06/03 | 15:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت إدارة محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن اعتقال أشخاص يقومون بتهريب الناس إلى داخل المحافظة عن طريق "نهر" بعد إغلاق منافذها بسبب فيروس كورونا وإجراءات حظر التجول.

وكشف محافظ دهوك فرهاد اتروشي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، عن "عملية تهريب دخول مواطنين الى داخل المحافظة عن طريق أحد الأنهر بواسطة قوارب الصيد".

وأعلن اتروشي "القاء القبض على عدد من المهربين واتخاذ الاجراءت القانونية بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دهوك تعتقل أشخاصاً يهربون البشر للمحافظة في ظل كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دهوك تعتقل أشخاصاً يهربون البشر للمحافظة في ظل كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).