مصدر أمني لـ”العهد نيوز”: العثور على مضافة لداعش الإرهابي في حاوي أصلان بمحافظة نينوى (صور)

2020/06/03 | 16:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى اكد مصدر امني، ان فوج مغاوير فرقة المشاة السادس عشر في قيادة عمليات نينوى تمكن من العثور على مضافة لداعش الإرهابي في حاوي أصلان.واضاف المصدر في تصريح خص به “العهد نيوز”، ان فوج المغاوير تمكن من العثور على مواد متعددة يستخدمها داعش الارهابي ضمن ناحية النمرود جنوب الموصل خلال ملاحقتهم لعناصر داعش […]

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