رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس ديوان الرقابة المالية

2020/06/03 | 16:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي رافل ياسين خضير.وأكد الحلبوسي، خلال اللقاء على ضرورة تكثيف جهود ديوان الرقابة المالية بإجراءاته الرقابية، وتقديم تقارير مفصلة إلى السلطة التشريعية شهرياً، مشدداً على أهمية دعم رصانة الديوان واستقلاله، كونه أحد الأذرع المهمة في مكافحة الفساد.انتهى2

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