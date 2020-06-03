ترمب يدعو لإرسال قوات الجيش إلى نيويورك لإيقاف أعمال الشغب

2020/06/03 | 16:08 - المصدر: قناة التغيير

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دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إرسال الحرس الوطني إلى مدينة نيويورك، التي اجتاحتها احتجاجات حاشدة وعمليات نهب وأعمال شغب.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر، أن الوضع في نيويورك خرج عن السيطرة، مشددا على ضرورة قيام حاكم الولاية بإيقاف الاحتجاجات على الفور وانهاء عمليات النهب واعمال الشغب.

وانتقد الرئيس الأميركي، رفض حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، العرض الخاص بنشر قوات الحرس الوطني في شوارع المدينة للسيطرة عليها ومواجهة ما أسماهم باللصوص واليسار الراديكالي.

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