العقابي يحذر من استقطاع رواتب الموظفين ويقدم عددا من الحلول بشأن الأزمة

2020/06/03 | 16:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، من استقطاع رواتب الموظفين، فيما قدم عدد من الحلول بشأن الازمة المالية.

وقال العقابي في تصريح إن أمر الاستقطاع من رواتب الموظفين بأية نسبة كانت أو من مخصصاتهم شيء مرفوض لأنه يضر بالاقتصاد الوطني ويربك الوضع السياسي والاجتماعي للبلد، داعيا الحكومة الى العمل على تنفيذ جميع وعودها بشأن عدم الاستقطاع من هذه الشريحة.

وأشار العقابي الى مجموعة من الوسائل التي من شأنها تعزيز الإيرادات غير النفطية، والتي ابرزها هو استقطاع نسبة ثلاثين بالمئة من رواتب الدرجات العليا من النواب والوزراء والوكلاء والمدراء العامون ومن بدرجتهم، وضبط المنافذ الحدودية، ومكافحة الفساد المالي والإداري وتعزيز عمل دوائر الرقابة والنزاهة، ترشيد النفقات الجارية في الموازنة ومنع الهدر المالي للأبواب غير الضرورية.

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