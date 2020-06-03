العراقية هدى قطان تتبرع بـ 500 ألف دولار لمكافحة العنصرية بأمريكا

2020/06/03 | 16:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعلنت مؤسسة شركة مستحضرات التجميل “هدى بيوتي” إيقاف العمل بمحتواها على “إنستغرام” بشكل مؤقت، مؤكدة الدعم الكامل لقضية “السود“.ونشرت خبيرة التجميل العراقية-الأمريكية هدى قطان عبر صفحتها الرسمية في “إنستغرام” صورة باللون الأسود، معربة بها عن تضامنها مع الحركة السوداء ضد العنصرية التي تتم معاملتهم بها في المجتمع الأمريكي.وكتبت هدى “حان وقت التغيير”.وأضافت […]

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